Зеленский анонсировал смену генпрокурора после формирования большинства в новой Раде

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора уже после формирования большинства в новоизбранном парламенте. Об этом он рассказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, сообщила пресс-служба главы государства.



«Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов», - сказал Зеленский.



По словам президента, нужно сделать всё возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.



Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.



С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.



11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора Украины. По состоянию на 1 июля документ определен президентом как неотложный.