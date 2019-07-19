В КСУ поступило заявление относительно трех законов о неподконтрольном Донбассе

В КСУ поступило конституционное представление 53 нардепов относительно соответствия Конституции трех законов о неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.



В частности, нардепы просят проверить на соответствие Конституции:



- закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей»;

- закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой на Луганской областей»;

- закон «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей».



Ранее вице-спикерка Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что фракция партии «Самопомощь» собирается подать представление в КС о признании неконституционными законов о так называемом особом статусе Донбасса и амнистии участников конфликта.