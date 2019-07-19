В РФ заявили, что ведут конфиденциальные консультации с Нидерландами по MH17

Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение над Донбассом в июле 2014 года, на конфиденциальной основе. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.



«Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса», - сказал он.

19 июня в Нидерландах Совместная следственная группа по расследованию сбивания малазийского самолета Boeing -777 назвала подозреваемыми по делу трех россиян и одного украинца. Это Игорь Гиркин (прозвище «Стрелков»), Сергей Дубинский (прозвище «Хмурый»), Олег Пулатов ( «Гюрза» и «Халиф») и Леонид Харченко.



Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.