Путин заявил, что не знает деталей плана Медведчука по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает подробного плана по Донбассу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом российский президент сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передают «РИА Новости».



«Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе», - сказал Путин.

План Медведчука подразумевает прямые переговоры Украины с «Л-ДНР» и предоставление автономии Донбассу. О Минских соглашениях в нем не упоминается.



В апреле Виктор Медведчук заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» согласны на реализацию его плана по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако глава группировки «ДНР» Денис Пушилин опроверг это заявление.



18 июля Медведчук говорил об этом плане во время встречи с президентом России и своим кумом Владимиром Путиным.