Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 июля.

Политика



Распространение упрощенной процедуры принятия в гражданство РФ на всю территорию Донбасса является проталкиванием идеи федерализации Украины, считает министр иностранных дел Павел Климкин.



Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя говорить местное население на украинском языке, заявил первый помощник президента Сергей Шефир: «Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском».



В МИД России заявили, что Москва ведет конфиденциальные консультации с Нидерландами относительно расследования крушения «Боинга 777» рейса МН17 в небе над Донбассом.



53 депутата Верховной Рады обратились в Конституционный суд с просьбой проверить три закона о неподконтрольном Донбассе на соответствие Конституции.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ни он, ни глава «ЛНР» Леонид Пасечник не поддерживали мирный план главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума президента РФ Виктора Медведчука. Сам Медведчук ранее утверждал обратное.



Боевые действия



69-летний мужчина подорвался на мине на берегу реки Северский Донец 11 июля. Он был госпитализирован с минными травами обеих ног в больницу Луганска, где ему ампутировали ступню левой ноги.



СММ ОБСЕ уточнила сообщение о ранении жителя Ясиноватой в результате обстрела 5 июля. 44-летний мужчина сообщил, что получил ранения груди после того, как снаряд попал в стену его дома по ул. Севастопольская 17/2.



СММ ОБСЕ подтвердила информацию о гибели троих и ранении 13 мирных жителей на Донбассе с 1 по 14 июля.



Общество



СБУ объявила подозрение в финансировании терроризма директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода».



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