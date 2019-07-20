Двум жителям Луганской области дали испытательный срок за «референдум»

Двух жителей Луганской области осудили за участие в проведении «референдума» в селе Горское Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в мае 2014 года двое жителей Горского участвовали на территории Попаснянского района в проведении «референдума». Отмечается, что обвиняемые выполняли функции членов «избирательной комиссии» - оформляли «списки» избирателей, выдачвали «бюллетени».



Незаконный избирательный процесс проходил в помещении одной из школ района.



«Прокуратурой Луганской области поддержано обвинение в уголовном производстве по факту участия в так называемом «референдуме» о поддержке «Акта о государственной самостоятельности« Луганской Народной Республики» по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», - говорится в сообщении.



Подозреваемые признали вину и искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которое с обвинительным актом направлено в суд.



Суд признал данных лиц виновными и постановил наказать их на пять лет лишения свободы с «освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком».