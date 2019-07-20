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В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля

20 июля 2019, 17:00

В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля

Группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля. Соответствующие заявления были обнародованы на сепаратистских сайтах ДАН И ЛИЦ. 

Начальник так называемой «народной милиции «ДНР» Денис Синенков заявил, что «всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия».

Исполняющий обязанности начальника управления «Народной милиции ЛНР» Михаил Филипоненко также заявил о готовности к «выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня».

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный после встречи ТКГ в Минске 17 июля в комментарии «Радио Свобода» заявил, что договоренность о перемирии на Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на ведение огня из любых видов вооружений и предусматривает ответственность за его нарушение. Также стороны обязаны публично заявить о прекращении огня.

Позже Безсмертный уточнил, что в случае огня со стороны пророссийских боевиков, украинские военные имеют право стрелять в ответ. Также он заявил о надеждах украинской стороны, срок прекращения огня будет «максимальным или навсегда».

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