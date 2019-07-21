Двое военных были ранены за минувшие сутки

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов на Донбассу в субботу, 20 июля. Боевики 26 раз открівали огонь, 12 раз — из запрещенного Минскими соглашениями оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



По данным ведомства, огонь по украинским позициям велся из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП и стрелкового оружия.



Под обстрелами боевиков оказались окрестности Гранитного, Лебединского, Песок, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Богдановки, Пищевика, Марьинки, Счастья, Артема, Новолуганского, Луганского, Попасной, Новоалександровки, Екатериновки и Новозвановки.



«С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано», — отметили в штабе.



Напомним, что с полуночи 21 июля на Донбассе началось бессрочное прекращение огня.