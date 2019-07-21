В США ожидают проведения честных выборов в Украине

США ожидают проведения демократических парламентских выборов в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.



«Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», — заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.



На выборах зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей: 1602 представляют 21 международную организацию, 117 — 12 иностранных государств. Ни одного наблюдателя нет от России.

