Суд подтвердил законность отказа Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

Верховный суд встал на сторону Центральной избирательной комиссии и подтвердил законность отказа Александру Онищенко кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



«Решением Верховного Суда от 21 июля удовлетворена апелляционная жалоба ЦИК, которую Комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в округе № 93 », - говорится в сообщении.



Судьи Верховного суда посчитали, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно конное обучение за рубежом, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

ЦИК дважды отказывала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы. Беглый депутат Рады собирался повторно баллотироваться от округа № 93 в Киевской области.



Онищенко подал в суд на решение ЦИК, в результате чего Шестой апелляционный административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать его.



Сегодня, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.



На выборах зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей: 1602 представляют 21 международную организацию, 117 — 12 иностранных государств. Ни одного наблюдателя нет от России.