Источник: Олег Лычковский/Facebook

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области нашли взрывоопасный предмет. Об этом по состоянию на 12:45 сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Неразорвавшийся 120-мм артиллерийский снаряд нашли недалеко от обочины дороги, в 150 метрах от КПВВ, рассказал помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Олег Лычковский.



Сейчас пропуск через КПВВ приостановлен.



Группа разминирования ГСЧС занимается изъятием снаряда.

Сегодня в 6:45 полиция получила анонимное сообщение о минировании КПВВ «Майорское». Пропуск через КПВВ был остановлен, персонал и гражданские лица эвакуированы.



По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую местность полностью обследовала группа разминирования ГСЧС. Тогда Олег Лычковский заявил, что опасных предметов обнаружено не было.



Около 10:00 пропуск людей через КПВВ «Майорское» восстановили.