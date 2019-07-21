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На КПВВ «Майорское» нашли взрывчатку. Пропуск остановлен (дополнено)

21 июля 2019, 13:40

На КПВВ «Майорское» нашли взрывчатку. Пропуск остановлен (дополнено)

Источник: Олег Лычковский/Facebook Источник: Олег Лычковский/Facebook

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области нашли взрывоопасный предмет. Об этом по состоянию на 12:45 сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Неразорвавшийся 120-мм артиллерийский снаряд нашли недалеко от обочины дороги, в 150 метрах от КПВВ, рассказал помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Олег Лычковский.

Сейчас пропуск через КПВВ приостановлен.

Группа разминирования ГСЧС занимается изъятием снаряда.

Сегодня в 6:45 полиция получила анонимное сообщение о минировании КПВВ «Майорское». Пропуск через КПВВ был остановлен, персонал и гражданские лица эвакуированы.

По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую местность полностью обследовала группа разминирования ГСЧС. Тогда Олег Лычковский заявил, что опасных предметов обнаружено не было.

Около 10:00 пропуск людей через КПВВ «Майорское» восстановили.

 

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