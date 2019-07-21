Задержан напавший на палатку «Оппоблока» в Мариуполе. Ему грозит до 4 лет тюрьмы

В Мариуполе полиция установила 19-летнего местного жителя, который участвовал в погроме агитационной палатки одной из политсил 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции



«Сейчас продолжается документирование противоправных действий подозреваемого», — отмечается в сообщении.



Полиция принимает меры по задержанию других лиц, причастных к правонарушению. Нарушителям грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.



По факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).



Местное издание 0629 пишет, что речь идет о нападении на палатку «Оппозиционного блока». По информации СМИ, 18 июля молодые люди в футболках с символикой «Национальный корпус» атаковали палатку «Оппозиционного блока». Позже активисты «Нацкорпуса» заявили, что не имеют к этому отношения и сами задержали одного из нападавших и передали полиции.