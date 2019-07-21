Полиция продолжает фиксировать нарушения на выборах по всей Украине. Донетчина - лидирует

Полиция открыла 56 уголовных производств по состоянию на 19 часов в день выборов в Верховную Раду из-за нарушений во время голосования.

«По состоянию на 19.00 полиция внесла 56 дел в ЕРДР. Кроме того, составлено 52 административных протокола. Всего полиция зафиксировала 1955 обращений», - говорится в сообщении МВД Украины.

Среди 56 уголовных производств 30 дел открыты за незаконное использование избирательного бюллетеня, по 7 – за подкуп избирателя и за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 6 – за препятствование осуществлению избирательного права, по 2 – за подделку документов и за хулиганство, по одному – за теракт и грабеж.

Наибольшее количество открытых уголовных производств – в Донецкой области.

Подробнее о том, как проходит день выборов на Донбассе:

Выборы в парламент: онлайн-трансляция «Новостей Донбасса»