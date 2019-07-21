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Парламентские выборы-2019: результаты экзит-полов

21 июля 2019, 20:00

Парламентские выборы-2019: результаты экзит-полов

В Украине проведены три экзит-пола на парламентских выборах 21 июля.

О проведении собственного экзит-пола объявили телеканалы «112 Украина», «1+1», а также Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Согласно данным опроса «Деминициатив», по состоянию на 18 часов вечера, в парламенте будут представлены партии «Слуга народа» – 43,9% голосов, «ОПЗЖ» - 11,5%, «Евросолидарность» - 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» - 6,3%.

За партию «Сила и честь» проголосовали 4,4% в целом по Украине.

Это предварительные результаты по состоянию на 18.00, окончательные будут оглашены в 22.00.

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии: «Оппозиционный блок» (3,3%), Партия Шария – 3,1%, «Радикальная партия» (2,8%).

Десятку замыкает «Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%).

В ходе Национального экзит-пола было опрошено 10551 респондентов на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в границах 0,5-1% - для других партий.

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Телеканал «112 Украина» заказал экзит-пол у австрийского Института социальных исследований SORA совместно с украинским центром «Социальный мониторинг».

По предварительным данным этих организаций, в парламенте будут представлены партии «Слуга народа» (42,7% голосов), «Оппозиционная платформа – За життя» (12,9%), «Европейская солидарность» (8,8%), ВО «Батькивщина» (8,5%), партия «Голос» (6,5%).

С учетом таких результатов «Слуга народа» по партийным спискам получит 121 место, «Оппозиционная платформа За життя» – 37, «Европейская солидарность» – 25, ВО «Батькивщина» – 24 и партия «Голос» – 18.

Теоретический шанс попасть в Раду еще сохраняют партии «Сила и Честь» и Радикальная партия Олега Ляшко, получившие по итогам экзит-пола соответственно 3,9 и 3,1%, поскольку погрешность этого опроса для партий с результатом ниже 10% составляет 1,9% (для партий с результатом выше 10% – 2,4%).

Телеканал «1+1» заказал экзит-пол у компаний Kantar TNS и Info Sapiens.

Согласно предварительным данным этих компаний, в парламенте будут представлены партии «Слуга народа» (44,4% голосов), «Оппозиционная платформа – За життя» (12,5%), «Европейская солидарность» (8,5%), ВО «Батькивщина» (7,7%), партия «Голос» (6%).

Не преодолели 5% барьер и, следовательно, не проходят в парламент нового созыва по партийным спискам партии «Сила и честь», набравшая 3,9% голосов избирателей, «Оппозиционный блок» (3%), «Радикальная партия» (2,9%), Патрия Шария (2,8%), ВО «Свобода» (2,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2%). Все прочие партии, согласно результатам опроса, получили еще меньше голосов избирателей.

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Экзит-Пол Парламентские выборы 2019

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