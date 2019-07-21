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КПВВ «Майорское» 22 июля работать не будет

21 июля 2019, 20:44

КПВВ «Майорское» 22 июля работать не будет

В понедельник, 22 июля, КПВВ «Майорское» работать не будет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ «Майорское», дорожный коридор «Горловка-Бахмут» 22 июля функционировать не будет.

«Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться. Командование ООС обращается к гражданам с просьбой, учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда», — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что сегодня работа взрывотехнической группы ГСЧС на КПВВ была закончена в 19:00. Обнаруженные взрывоопасные предметы изъяты. При этом отмечается, что на этом участке могут оставаться другие опасные предметы, поэтому работа взрывотехников продолжится 22 июля.

Также отмечается, что пропуск через линию разграничения на КПВВ «Майорское» в 19:10 временно восстановили, чтобы пропустить ожидавших людей. 

В частности, сначала через линию разграничения начали пропускать граждан, которые следуют на временно оккупированную территорию. После завершения их оформления будет осуществляться пропуск всех лиц и транспортных средств, до сих пор находятся в так называемой серой зоне. Пограничники обещают обеспечить пропуск всех гражданских лиц, которыео жидают пересечение линии разграничения, чтобы в «серой зоне» не осталось ни одного человека.

Сегодня утром КППВ «Майорское» приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину и контрольный пункт вновь приостановил работу.

По состоянию на 17:00 в районе КППВ «Майорское» было найдено 12 взрывоопасных предметов.

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