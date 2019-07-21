Пять партий в парламенте. Свежие данные экзит-полов

В Верховную Раду IX созыва по партийным спискам проходят пять партий, свидетельствуют обновленные на 20 часов вечера результаты экзит-пола, проведенного австрийским «Институтом социальных исследований» SORA совместно с украинским центром «Социальный мониторинг». Опрос был заказан телеканалом «112 Украина».

Согласно опросу, в парламенте будут представлены партии «Слуга народа» (43,5% голосов), «Оппозиционная платформа За життя» (12,5%), «Европейская солидарность» (8,7%), ВО «Батькивщина» (8,1%), партия «Голос» (6,6%).

С учетом таких результатов «Слуга народа» по партийным спискам получит 123 места, «Оппозиционная платформа За жизнь» - 35, «Европейская солидарность» – 25, ВО «Батькивщина» - 23 и партия «Голос» - 19.



Согласно данным опроса, обнародованного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, в парламенте будут представлены партии «Слуга народа» - 44,2% голосов, «Оппозиционная платформа За жизнь» - 11,4%, «Евросолидарность» - 8,8%, «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.

За партию «Сила и честь» проголосовали 4,3% в целом по Украине. Эта сила может преодолеть барьер с учетом погрешности.

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии: «Оппозиционный блок» (3,3%), Партия Шария – 3,1%, «Радикальная партия» (2,8%).

Десятку замыкает «Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%).

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