Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 15 - 21 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа 17 июля договорилась об объявлении режима «тишины» с полуночи 21 июля и скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.



Договоренность о бессрочном прекращении огня впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.Первый день «тишины» прошел без обстрелов.



На переговорах Трехсторонней контактной группы 17 июля стороны договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, сообщил представитель Украины в политподгруппе Роман Бессмертный. y



В Офисе президента Украины сообщили, что советники лидеров стран «нормандского формата» не обсуждали возможность введения миротворцев ООН на Донбасс во время встречи в Париже 12 июля. Идея о миротворческой миссии принадлежит предшественнику Зеленского Петру Порошенко.



Подготовка к саммиту лидеров «нормандской четверки» начнется в случае разведения вооружения вдоль линии соприкосновения и решении вопроса об «особом статусе» Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ни он, ни глава «ЛНР» Леонид Пасечник не поддерживали мирный план главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума президента РФ Виктора Медведчука. Сам Медведчук ранее утверждал обратное. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает подробностей плана Медведчука.



Политика



21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы. В Донецкой области зафиксировано наибольшее количество нарушений. КПВВ «Майорск» приостановил работу из-за найденных взрывоопасных предметов. Позже в полиции сообщили, что недалеко от Майорска, в прифронтовом Зайцево, подвозили избирателей с оккупированной территории. Подробнее — в текстовом онлайне «Новостей Донбасса».



Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя говорить местное население на украинском языке, заявил первый помощник президента Сергей Шефир: «Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском».



Совет нацбезопасности и обороны Украины отказался разглашать мероприятия по реагированию на указ президента РФ Владимира Путина об упрощении вступления в гражданство РФ жителям оккупированной части Донбасса.



«Новая газета» выяснила, что обломки ракеты, из которой могли сбить МН17, следователям передали неизвестные лица из «ДНР», которые взамен попросили гонорар в размере нескольких десятков тысяч долларов.



По случаю пятой годовщины крушения пассажирского «Боинга» в небе над Донецкой областью в ЕС вновь призвали Россию взять ответственность за атаку на самолет и гибель 298 человек.



Права человека



Европарламент призвал РФ опубликовать полный список заключенных, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и облегчить их контакты с семьями и адвокатами.



Экономика



По результатам договоренностей на минской площадке мобильный оператор Vodafone завез запчасти для оборудования сети на подконтрольную «ДНР» территорию.



Боевые действия



С 15 по 21 июля в результате боевых действий погибли шестеро украинских военнослужащих и 12 получили ранения. В частности, двое бойцов погибли, еще двое были ранены в результате подрыва вблизи Счастья Луганской области 21 июля.



60-летний житель Красногоровки на Донетчине скончался из-за ранений, полученных от взрыва гранаты вблизи многоэтажного дома 19 июля.



68-летняя женщина погибла в результате обстрела Киевского района Донецка 18 июля.



69-летний мужчина подорвался на мине на берегу реки Северский Донец 11 июля. Он был госпитализирован с минными травами обеих ног в больницу Луганска, где ему ампутировали ступню левой ноги.



СММ ОБСЕ подтвердила информацию о гибели троих и ранении 13 мирных жителей на Донбассе с 1 по 14 июля.



Общество



В Ростовской области (РФ) увеличили число пунктов выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Вероятно, это связано с тем, что президент РФ Владимир Путин расширил упрощенный режим вступления в гражданство на всех жителей Донбасса.



В МВД РФ заявили, что от жителей Донбасса принято более 20 тысяч заявлений, а 4524 человека уже получили российские паспорта.



РФ аккредитовала ряд специальностей подконтрольного «ДНР» Донецкого национального университета.



С начала 2019 года на блокпостах на Донбассе по естественным причинам скончались 25 человек, сообщили в ОБСЕ. Вероятнее всего, люди умерли из-за сердечных приступов, спровоцированных чрезмерным напряжением и стрессом.



Международный Комитет Красного Креста направил 91,1 тонну гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: В Донецке и Луганске требуют автономии внутри Украины // Кто вместо Партии регионов представит Донетчину в парламенте? // Как проголосуют украинцы, которые смотрят российское телевидение? Репортаж из прифронтового Торецка.



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