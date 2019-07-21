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В СНБО не исключают конкретных санкций за выдачу Россией паспортов на Донбассе

21 июля 2019, 23:45

В СНБО не исключают конкретных санкций за выдачу Россией паспортов на Донбассе

Власти Украины намерены отреагировать на паспортизацию жителей неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Он не исключил введение национальных санкций.

«Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений, спланированная провокация и мы, конечно, не оставим это так», - сказал Данилюк, отвечая на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за паспортизацию РФ жителей неподконтрольных территорий Донбасса.

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Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины отказался разглашать мероприятия по реагированию на указ президента РФ Владимира Путина об упрощении вступления в гражданство РФ жителями неподконтрольной части Донбасса.

17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

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Прочее
российское гражданство
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Александр Данилюк

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