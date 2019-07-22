На Луганщине сообщают о заминировании избирательных участков в Счастье

Утром 22 июля в Нацполицию заявили о заминировании всех школ и детских садов на территории города Счастье. На территории этих учреждений расположены 3 участковые избирательные комиссии. Об этом сообщают наблюдатели «Опоры» из Луганской области.



В населенном пункте находятся 2 детских сада, 3 общеобразовательные школы, школа интернат и школа искусств.



На место происшествия выехала взрывотехническая служба Нацполиции.



Счастье является центром 105 избирательного округа, состоит из 6 избирательных участков. По состоянию на момент окончания голосования в округе проголосовало 54,79% или 5122 избирателя из зарегистрированных 9304. Согласно официальному сайту ЦИК, на момент «заминировании» в округе было обработано 16, 66% бюллетеней.