Полиция поможет транспортировать бюллетени с окружкомов в Донецкой области

Правоохранителей привлекут к процессу транспортировки бюллетеней из нескольких окружных избирательных комиссий в Донецкой и Киевской областях. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает УНН.

«Есть несколько окружных избирательных комиссий, которые находятся в зоне более пристального внимания ЦИК — это ОИК в Донецкой области. Это 94 ОИК в Киевской области», — отметила Слипачук.

По ее словам, сегодня утром ЦИК уже договорилась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который пообещал оказать помощь в процессе транспортировки избирательных бюллетеней с округов в Центризбирком.