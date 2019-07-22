ЦИК обработала больше 50% электронных протоколов

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 52,7% электронных протоколов, проходят партии «Слуга народа» (42,45% голосов), «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,89%, «Европейская солидарность» — 8,63%, «Батькивщина» — 8,02%, «Голос» — 6,38%.



Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.



Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» побеждает в Луганской и Донецкой областях, «Голос» — во Львовская области. В остальных регионах, а также в Киеве победителем становится «Слуга народа».



Явка по данным со всех 199 округов составила 49,84%.

ЦИК признала внеочередные выборы в парламент состоявшимися.



«Комитет избирателей Украины» считает, что голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям законодательства.