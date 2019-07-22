КИУ: Избирательная кампания 2019 побила 25-летний рекорд по незаконной агитации

Избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в парламент, побила рекорд последних 25,5 лет по количеству фактов незаконной агитации. Об этом сообщил председатель «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель во время пресс-конференции, посвященной итогам парламентских выборов, передает «Укринформ».



«Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет по фактам незаконной агитации», - сказал он.



Кошель подчеркнул, что наиболее количество фактов незаконной агитации наблюдатели КИУ зафиксировали в пользу политических партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Оппозиционный блок». Кроме этого, имеющиеся незаконные агитационные материалы от политических партий «Аграрная партия Украины», «Свобода», «Голос», «Европейская солидарность» и «Родина».



Так, по данным КИУ, 20-21 июля в Украине разместили большое количество агитационных материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу некоторых политических партий и кандидатов, несмотря на то, что агитация в этот период запрещена законом.



Также представители КИУ выявили факты незаконного распространения рекламы в интернете и массовые СМС-рассылки с призывом голосовать за конкретных кандидатов и конкретные партии.