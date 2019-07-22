В ОБСЕ оценили парламентские выборы в Украине

Наблюдатели миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ высоко оценили организацию голосования и подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду, но отметили наличие проблем с процедурой заполнения протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщил специальный координатор и руководитель миссии Илкка Канерва, передает «Интерфакс-Украина».



«Наши наблюдатели в день выборов позитивно оценили процесс голосования на избирательных участках. Голосование было очень хорошо организовано и были соблюдены все необходимые процедуры. Подсчет голосов прошел прозрачно. Однако не всегда четко соблюдались все процедуры, в частности, заполнение протоколов», — сказал Канерва.



Также в миссии констатировали, что парламентские выборы прошли конкурентно.



Канерва отметил, что избирательная кампания прошла «при условии честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений». «Но финансирование кампании было не настолько прозрачным, как должно было быть... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев», — подчеркнул спецкоординатор.