Только 1% избирателей с неподконтрольных территорий смогли проголосовать, говорят правозащитники

На внеочередных парламентских выборах-2019 могли проголосовать только 47 016 избирателей, чья избирательная адрес находится на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму. Об этом сообщает общественный холдинг «Група впливу».



Отмечается, что почти 99% внутренне перемещенных лиц и жителей временно неподконтрольных территорий не подали заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса и, поэтому не были включены в списки избирателей на тех избирательных участках, где проводятся выборы.



Наиболее активными были переселенцы, проживающие во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской и Киевской областях. В целом, активность ВПО по сравнению с выборами президента, снизилась.



В организации подчеркнули, что для переселенцев и жителей временно неподконтрольных территорий процедура изменения места голосования была осложнена необходимостью подачи заявления об изменении места голосования только в тот отдел ведения Государственного реестра избирателей, который находится по месту нахождения в день выборов.



«Например, если ВПО, проживающий в Киеве, планировал находиться и голосовать 21 июля в Одессе, то такому избирателю нужно было бы приехать в Одессу до 15 июля, чтобы успеть подать заявление. Данную проблему решила бы возможность подачи заявления онлайн, о которой неоднократно говорили правозащитники в своих обращениях в ЦИК», - говорится в сообщении.



Правозащитники напомнили, что избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 11 июля, не учел поправок и предложений общественных организаций по обеспечению избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан, которые были предоставлены ко второму чтению.