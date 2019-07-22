День на Донбассе прошел без обстрелов

С начала суток на Донбассе не зафиксировано обстрелов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки, 21 июля, украинская сторона сообщила об одном обстреле со стороны боевиков. В штабе заявили, что украинские военные не открывали ответный огонь.



Трехсторонняя контактная группа 17 июлядоговорилась об объявлении режима «тишины» с полуночи 21 июля. Договоренность о бессрочном прекращении огня впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.