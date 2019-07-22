В СБУ выступили за расследование фактов загрязнения воздуха в Мариуполе

Первый зампредседателя СБУ Игорь Баканов выступил за расследование фактов загрязнения экологии в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».



«Отвечая на вопрос, нужно ли что-то делать в Мариуполе, Запорожье и других городах, я отвечаю однозначно — да. Никакая инвестиция не может оправдать убийство экологии», — сказал Баканов на брифинге в СБУ, комментируя раследование в отношении «ArcelorMittal Кривой Рог».



При этом ему ничего ничего не известно о том, ведется ли расследование загрязнения в Мариуполе.



Напомним, что по результатам досрочных выборов в Верховную Раду от Мариуполя проходит директор металлургического комбината им. Ильича по региональному развитию Сергей Магера. ММК и «Азовсталь» группы Метинвест являются наибольшими источниками загрязнения воздуха в Мариуполе.