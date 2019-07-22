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В Торецке обработали протоколы только 7 из 53 участков

22 июля 2019, 21:25

В Торецке обработали протоколы только 7 из 53 участков

В округе № 52 в Донецкой области по состоянию на 21:00 обработано только 13,2% протоколов, что эквивалентно семи участкам из 53-х. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По результатам обработанных протоколов, в округе лидирует кандидат от «Батькивщины» Евгений Яковенко.

52-й округ находится в прифронтовом Торецке Донецкой области.

Как сообщало сегодня местное издание «Торецк.City», по состоянию на 16:00 работа окружной комиссии была частично заблокированной.

Как заявляла член окружного избиркома Ирина Захарченко, в помещении находились провокаторы, в том числе с журналистскими удостоверениями, а также нардеп Наталья Королевская. По ее словам, присутствующие громко кричат, перекрывают обзор председателю комиссии, требуют пересмотра решений ОИК, ведут себя агрессивно и оказывают психологическое давление.

В некоторых округах Донетчины подсчет голосов уже завершился.

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