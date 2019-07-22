Разумков прокомментировал возможность амнистии для боевиков

Амнистия не может распространяться на участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.



«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вечером 22 июля.

21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.



По результатам обработки 88,6% протоколов, в многомандатном округе лидирует президентская партия «Слуга народа», у которой 43% голосов избирателей.