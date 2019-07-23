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Глава «Слуги народа» считает, что местные выборы пройдут в 2020 году

23 июля 2019, 10:18

Глава «Слуги народа» считает, что местные выборы пройдут в 2020 году

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине пройдут все же в 2020 году. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам. Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году», — сказал Разумков.

При этом лидер «Слуги народа» подчеркнул, что многое будет зависеть от местных органов власти. Разумков считает, что большая часть органов работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

Он добавил, что в его политсиле «прекрасно знают» о «новой» технологии, когда государственные деньги размещаются чиновниками на депозитах.

«На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках», — заявил политик, указав на то, что этой проблемой должны заниматься правоохранители.

21 июля президент Владимир Зеленский сказал: «Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь».

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