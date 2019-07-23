Белорусу, воевавшему на стороне боевиков, в Чехии грозит 15 лет за терроризм

40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе на стороне боевиков, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм. Об этом сообщает «Радио Прага».



В период с 2014 по 2016 год белорус несколько раз выезжал на территорию временно неподконтрольной части Донбасса, где участвовал в боях. Затем он возвращался в Чехию.



В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.



«В июле правоохранительные органы открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте», – заявил сотрудник Верховной прокуратуры Марек Бодлак.



Заместитель верховного прокурора Чехии Адам Башны объяснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам является преступлением.



«Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление», – заявил Башны.



Отмечается, что обвиняемый не впервые попал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Документ о выдвижении обвинения в терроризме был вручен подозреваемому в тюремной камере.