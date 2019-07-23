На округе в Бахмуте победил кандидат от ОПЗЖ

На округе № 46 (центр в Бахмуте) Донецкой области на внеочередных парламентских выборах победил выдвиженец партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Федор Христенко. По результатам обработки всех электронных протоколов, он набрал 38,01% голосов.



Христенко опередил выдвиженцев «Слуги народа» Родиона Вощанова (25,6%) и «Оппозиционного блока» Дмитрия Ревы, который является сыном мэра Бахмута (23,25%).



Далее идут самовыдвиженцы: действующий нардеп Константин Матейченко (5,74%) и Александр Шинкаренко (5,71%).



Остальные кандидаты набрали менее 5%.



Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.