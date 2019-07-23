Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ

Согласно данным командования операции Объединенных сил, в подконтрольный группировке «ДНР» Донецк прибыли российские снайперы для осуществления обстрелов и уничтожения видеокамер наблюдения ОБСЕ, которые установлены на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.



«По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения, что будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежения ими международными договоренностями», - говорится в сообщении.



В ООС отмечают, что установленные СММ ОБСЕ онлайн-видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео-фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.