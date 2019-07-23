В Госпогранслужбе заявили, что у морской охраны есть план действий на случай открытого наступления

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что у ведомства есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России. Об этом он сообщил на международной конференции по развитию Морской охраны ГПСУ, передает «Интерфакс-Украина».



«Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут», - сказал он.



Дейнеко отметил, что за время агрессии России 70 пограничников уже отдали свою жизнь,

защищая границы государства.