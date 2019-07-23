В Славянске на выборах в Раду побеждает муж Королевской из ОПЗЖ

В округе № 47 (центр в Славянске) Донецкой области на внеочередных выборах в Верховную Раду лидирует выдвиженец «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Солод. По результатам обработки 99,11 электронных протоколов, он набрал 46,87% голосов.



Далее следуют кандидат от «Слуги народа» Василий Патлачук (17,01%), действующий народный депутат и самовыдвиженец Олег Недава (16,68%) и мэр Славянска Вадим Лях, которого выдвинул «Оппозиционный блок» (9,49%).



У остальных кандидатов менее 2%.



Юрий Солод является мужем нардепа Натальи Королевской, которая проходит в Раду нового созыва как №4 в списке ОПЗЖ.



Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.