Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В России упростили получение вида на жительство украинцам и знающим русский иностранцам

23 июля 2019, 13:34

В России упростили получение вида на жительство украинцам и знающим русский иностранцам

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Он также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Кроме того, определяется, что без учета квоты разрешение на временное проживание могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание - с шести до четырех месяцев.

Документ существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

В пояснительной записке отмечается, что к таким иностранцам относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ, иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крыма.

Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в РФ по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.

ТЕМЫ

Прочее
вид на жительство
Места
Россия
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:12
Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код
13:49
«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре
12:54
Глава «ДНР» рассказал, что подал документы на получение российского гражданства
12:27
Глава группировки «ДНР» заявил о высокой готовности вхождения в РФ. Ждет появления «окна возможностей»
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
16:44
В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке
10:04
Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль
09:42
Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших
08:05
Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе
21:16
В «ДНР» заговорили о возобновлении полноценной работы «Донбасс Арены»
20:49
Глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России
все новости
16:32
Украинская сторона на заседании ТКГ предложит меры по ремонту моста возле Станицы Луганской
16:17
Брат Медведчука проиграл на выборах в Раду в Луганской области
15:45
«Будет результат». Зеленский ознакомился с материалами дела по убийству Шеремета
15:43
СБУ обвиняет кинопрокатчиков в работе на спецслужбы РФ и саботаже украинских фильмов
15:24
Зеленский назвал кандидатом на пост Генпрокурора замглавы своего офиса
14:45
В Покровске полиция усилила охрану окружной избирательной комиссии после потасовок
14:33
На городском пляже Мариуполя в море обнаружены черные пятна
14:10
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
14:04
Разумков: Судьба закона о статусе Донбасса будет зависеть от формата переговоров и выполнения «Минска»
13:34
В России упростили получение вида на жительство украинцам и знающим русский иностранцам
13:15
В Славянске на выборах в Раду побеждает муж Королевской из ОПЗЖ
12:54
Минобороны обвинило боевиков в нарушении «хлебного перемирия» на Донбассе
12:13
В ENEMO назвали выборы в Украине мирными, но с нарушениями во время предвыборной кампании
11:47
В Госпогранслужбе заявили, что у морской охраны есть план действий на случай открытого наступления
11:34
В Луганской области самовыдвиженец обошел кандидата ОПЗЖ на выборах в Раду
все новости
ВИДЕО
Монополия бывших «регионалов» закончилась: как Донбасс выбирал парламент ►
22 июля, 18:57
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21 июля, 22:05
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
19 июля, 23:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция