Разумков: Судьба закона о статусе Донбасса будет зависеть от формата переговоров и выполнения «Минска»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет зависеть от формата переговоров «нормандском формате» и имплементации Минских договоренностей. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Это будет зависеть от формата переговоров в "нормандском формате", который возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, будет зависеть от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей», - сказал он.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, согласно с которой особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.



Соответствующий законопроект №9153 о внесении изменений в ст.1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» за основу и в целом поддержали 245 народных депутатов.



Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».