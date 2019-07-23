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Украинская сторона на заседании ТКГ предложит меры по ремонту моста возле Станицы Луганской

23 июля 2019, 16:32

Украинская сторона на заседании ТКГ предложит меры по ремонту моста возле Станицы Луганской

Профильные ведомства подготовят конкретные предложения по восстановлению моста возле Станицы Луганской, чтобы украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировала о них на заседания ТКГ в Минске 31 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

«Продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. На совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти, обсуждены все составляющие этого вопроса», - написала она.

Она отметила, что предлагается на время проведения ремонтных работ открыть КПВВ «Золотое».

Олифер напомнила, что ежедневно этот мост пересекают более 10 тысяч человек, и они делают это в ужасных условиях.

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