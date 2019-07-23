В России признали «законным» приговор украинцу Павлу Грибу

Верховный суд России признал «законным» приговор в 6 лет колонии для украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает ТАСС.



Таким образом, высшая судебная инстанция РФ признала законным приговор предыдущих судов, которые осудили Гриба за якобы подстрекательство знакомой к совершению теракта в школе в Сочи.



Защита в своей жалобе обратила внимание суда на несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.



«В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые потом легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене», — сказала адвокат.



Павел Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда. «Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором», — сказал он.



В свою очередь прокурор попросил решение суда оставить без изменения.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.



7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре (РФ).



Дело Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону. В Украине Павел Гриб был признан политзаключенным.



Отец политзаключенного Игорь Гриб отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение. Также, по его словам, Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет арестованного Павла, из-за чего он теперь не имеет возможности покупать себе необходимые лекарства и чистую питьевую воду.



В январе 2019 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние украинца Павла Гриба, заключенного в СИЗО на территории России, критическое. Украинская омбудсвумен призвала международное сообщество оказать содействие в предоставлении Грибу медицинской помощи.



По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь в Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.