Шахов снова победил на округе в Станице Луганской

На избирательном округе № 114 в Луганской области на досрочных парламентских выборах победил самовыдвиженец и действующий парламентарий Сергей Шахов. Об этом сообщает ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.



Шахов одержал 43,02% поддержки — свои голоса за него отдали 20538 человек.



Его ближайший соперник, самовыдвиженец Валерий Мошенский получил 11892 голоса (24,9%). На третьем месте кандидат от «Слуги народа» Максим Моисеев, у которого 9232 голоса (19,3%).



В 114-м округе расположено 146 избирательных участков с центром в прифронтовой Станице Луганской.



Шахов — действующий народный депутат, член политической группы «Воля народа» и партии «Наш край». Он избрался в Верховную Раду от 114-го округа на промежуточных выборах 17 июля 2016 года.



В биографии нардепа на сайте ЦИК указано, что он проживает в Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. Этот город находится под контролем боевиков «ЛНР».



В апреле 2014 года на тот момент журналистка, а ныне нардеп Татьяна Черновол опубликовала расследование, в котором говорилось о том, что Шахов причастен к отмыванию денег для беглого президента Виктора Януковича.