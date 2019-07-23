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На киевском округе побелила основательница «Агентства восстановления и развития Донбасса»

23 июля 2019, 21:13

На киевском округе побелила основательница «Агентства восстановления и развития Донбасса»

Кандидат от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер выиграла выборы в киевском округе № 223 (Шевченковский район). Об этом сообщается на сайте ЦИК.

33-летняя Буймистер набрала 31,7%, за нее проголосовали 22 890 избирателей.

Ее соперником был нардеп, кандидат от ВО «Свобода» Юрий Левченко. Он набрал 24,16%, что равняется 17 446 голосам.

Буймистер родилась в Москве, проживает в Киеве, беспартийная.

Победительница в 223-м округе — основательница благотворительной организации «Агентство восстановления и развития Донбасса». Глава этой организации — руководитель партии нардепа Сергея Таруты «Основа» Дмитрий Толстошеев.

До конца 2018 года Буймистер руководила компанией «Киномания», принадлежащей дочерям Таруты.

Она также является членом набсовета венгерского металлургического завода «Дунаферр».

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