На конфликтный округ в Покровске направили вертолет со спецназом

В Покровск Донецкой области, где из-за провокаций продолжается подсчет голосов, направлен вертолет Национальной полиции.



В МВД Украины заявляют, что группа спецназначения из состава сил авиаподдержки прибыла для стабилизации ситуации в 50-м избирательном округе. Вчера здесь произошли потасовки после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий.

#2 585 Под зданием окружного избиркома проходит протестная акция, участники которой установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций. Полиция усилила охрану.



Поздно вечером 22 июля главу ОИК № 50 забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие.