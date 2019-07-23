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ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ

23 июля 2019, 22:59

ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ

Через подконтрольный боевикам участок украино-российской границы провезли гроб в направлении РФ. Автомобиль заметили наблюдатели СММ ОБСЕ, который находились на пограничном пункте пропуска «Донецк».

«19 июля в 3.50 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" наблюдала за гражданской машиной, которая перевозила гроб, привязанный на верхней части машины, которая прибыла из Украины и пересекла границу в сторону Российской Федерации», — говорится в отчете за 16 — 22 июля.

В автомобиле, перевозившем гроб, находились две женщины и двое мужчин.

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