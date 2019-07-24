Украинская сторона готова демонтировать укрепления в районе Станицы Луганской

Украинская сторона СЦКК сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Об этом сообщает пресс центр операции Объединенных сил.



В частности, сегодня, 24 июля 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги, между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом через реку Северский Донец.



Указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганска.



«Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке», — подчеркнули в СЦКК.

17 июля договоренность о демонтаже укреплений и ремонте моста у Станицы Луганской была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.



В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



