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ОПЗЖ обвинила «Батькивщину» в фальсификациях в Торецке. У Тимошенко отрицают

24 июля 2019, 11:05

ОПЗЖ обвинила «Батькивщину» в фальсификациях в Торецке. У Тимошенко отрицают

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о фальсификациях на округе № 52 (центр в Торецке) в Донецкой области в пользу выдвиженца «Батькивщины» Евгения Яковенко и самой политсилы. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

В «Оппозиционной платформе» ссылаются на параллельный подсчет голосов, согласно которому «целый ряд участков 52 избирательного округа демонстрируют аномально высокий для Донецкой области и других участков округа уровень поддержки» Яковенко и «Батькивщины».

Также было опубликовано видео, на котором, как утверждается, зафиксирован вброс бюллетеней.



Представитель ОПЗЖ Наталья Королевская в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что фальсификации в пользу Яковенко готовились «еще задолго до выборов». По ее словам, оппоненты прибегали к подкупам избирателей и ложным сообщениям о минировании избирательных участков.

«Окружная комиссия прямо сейчас занимается фальсификацией», — утверждает Королевская. Она также предложила «Батькивщине» поменять членов ОИК и пересчитать голоса.

Находившийся в студии «112 Украина» представитель «Батькивщины» Сергей Власенко отверг обвинения в фальсификациях и предложил ОПЗЖ обратиться в суд. «Пожалуйста, идите и доказывайте в суде, что были нарушения», — подчеркнул он.

Подсчет голосов на 52-м округе начался с задержкой. После обработки 73,58% электронных протоколов лидирует кандидат «Батькивщины» Евгений Яковенко — 29,05% голосов. У выдвиженца ОПЗЖ Олега Погодина — 26,68%. Разница между ними на данный момент составляет 486 голосов.

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