Экс-мэр Луганска стал замсекретаря СНБО

Бывший председатель Луганской облгосадминистрации Алексей Данилов назначен замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского № 551 от 23 июля.



«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.



Данилов родился в 1962 году в Хрустальном (бывш. Красный Луч) Луганской области. В 1994 — 1997 гг. был мэром Луганска, в 2005 — председателем Луганской ОГА, в 2006 — 2007 — народным депутатом от «Блока Юлии Тимошенко».