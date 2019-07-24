В новой Раде будет только 7 депутатов, связанных с Ахметовым

В Верховной Раде нового созыва значительно уменьшится присутствие депутатов, которых можно связать с миллиардером Ринатом Ахметовым и его бизнес-активами. Об этом пишет «Новое Время».



Издание отмечает, что это связано с тем, что «Оппозиционный блок» не смог преодолеть проходной 5% барьер, набрав лишь 3%. Также без мандатов осталась Радикальная партия Олега Ляшко (4%), которую также связывают с Ахметовым.



В парламенте из орбиты олигарха будут лишь семеро депутатов, сумевших победить на одномандатных избирательных округах. Шестеро из них баллотировались от «Оппозиционного блока».



Так, народными депутатами в Мариуполе стали Вадим Новинский и директор по региональному развитию ММК им. Ильича Сергей Магера. В Авдеевке в Верховную раду прошел гендиректор «Авдеевского КХЗ» Муса Магомедов. В Покровске нардепом стал местный городской голова Руслан Требушкин.



В Луганской области одним из депутатов от «Оппоблока» стала руководитель направления по устойчивому развитию ООО «ДТЭК Энерго» Виктория Гриб, а в Харьковской области — действующий нардеп Виктор Шенцев.



Кроме них с группой СКМ Ахметова можно связать самовыдвиженца Дмитрия Шпенова, прошедшего в Раду по одному из округов в Днепропетровской области. Юрист Шпенов впервые стал нардепом в 2007 году, занимая должность помощника-консультанта Александра Вилкула, который сейчас является одним из лидеров ОБ. О победе Шпенова написали на официальном сайте «Оппоблока».