Украине передали 64 заключенных с неподконтрольной Луганщины

В городе Счастье состоялась передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений неподконтрольной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.





Теперь они будут отбывать наказание на подконтрольной властям территории.



Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганщины. С декабря 2018 года по июль 2019 года на подконтрольную властям территорию передали 319 осужденных.