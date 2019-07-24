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У Зеленского говорят, что он не отдаст Крым в обмен на Донбасс

24 июля 2019, 16:32

У Зеленского говорят, что он не отдаст Крым в обмен на Донбасс

Президент Владимир Зеленский считает неприемлемым признание аннексии Крыма в обмен на возвращение Донбасса под контроль Украины. Об этом заявил советник Зеленского Никита Потураев в эфире программы «PRIME: Муждабаев» на телеканале ATR.

Он назвал подобные действия предательством гражданам Украины, которые сохраняют украинские паспорта в Крыму, и заверил, что Зеленский — не такой президент.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой, это было бы предательством граждан Украины. Он не приемлет предательство», — сказал он.

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