Боевики не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской

Представители незаконных вооруженных формирований не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области. Об этом рассказал председатель райадминистрации Юрий Золкин в видео, распространенном на странице Станично-Луганской районной райадминистрации в Facebook.



«Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, которых находится на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться», - сказал Золкин.



По его словам, после данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

17 июля пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.



Позже она заявила, что профильные ведомства должны подготовить конкретные предложения по восстановлению моста возле Станицы Луганской, чтобы украинская сторона проинформировала о них на заседания ТКГ в Минске 31 июля. Олифер сообщила, что подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской продолжаются.