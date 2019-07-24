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Российская омбудсвумен не подтвердила договоренности по освобождению украинских моряков

24 июля 2019, 17:40

Российская омбудсвумен не подтвердила договоренности по освобождению украинских моряков

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова не подтвердила слова уполномоченной Верховной Рады по правам человека Украины Людмилы Денисовой по достижению договоренности об освобождении украинских моряков. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

«Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя в роли поручителя. Ни о каких решениях по этому вопросу мне неизвестно», - сказала она.

Ранее в комментарии «Громадському» Денисова сказала: «Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине». 

Однако потом уточнила, что переговоры о возвращении украинских моряков еще ведутся.

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